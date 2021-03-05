Роспотребнадзор узнал причину заражений COVID-19 в детских садах Мордовии

Саранск, 5 февраля. Итоги проверки Роспотребнадзора были озвучены на очередном заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии.

В Ардатовском районе сложилась неблагоприятная эпидобстановка. Там заболеваемость в три раза превысила среднереспубликанский показатель. Комиссия Роспотребнадзора выявила случаи, когда заболевшие воспитатели и дети изолировались от здоровых с запозданием. Также выяснилось, что в детских садах населенных пунктов не хватает рециркуляторов. Врио главы региона Артем Здунов поручил проверить наличие обеззараживателей во всех районах Мордовии.

Тем не менее, число новых случаев коронавируса уже несколько дней ниже 50. Республика получила 40 837 доз вакцины от коронавируса. На днях ожидается еще 7 300. Больницы постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Статус ковидного госпиталя на сегодняшний день имеют восемь медучреждений Мордовии. Однако о смягчении ограничений речи пока идти не может.

«Мы практически ничего не отменили, только главные мероприятия по спорту разрешили, мероприятия на открытом воздухе, не забываем про масочный режим. Есть четкая позиция Роспотребнадзора, у нас периодически проводятся рейды, однако нарушения выявляются», — высказался врио главы Мордовии Артем Здунов.

Ранее ФАН писал о том, что в Мордовии не нашли оснований для смягчения ограничений.