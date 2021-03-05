Труп запойной женщины с ссадинами на лице нашли в Каменногорске

Санкт-Петербург, 5 марта. Мертвую женщину обнаружили на улице Бумажников. В ее смерти полиция подозревает сожителя.

Установлено, что 53-летняя погибшая нигде не работала. По слова мужа, она неделю пила алкоголь и дома практически не появлялась, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ее 29-летнего сожителя. В участке на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

В Москве в один день умерли 88‑летние супруги. По данному факту следователи назначили проверку, сообщает РИАМО.