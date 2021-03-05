Forbes: США устроили новую провокацию против России в Балтийском море

Вашингтон, 5 марта. Бомбардировщики В-1 ВВС США пролетели вдоль российской границы, чем спровоцировали Россию усилить свою оборону, считает аналитик американского издания Forbes.

Как передает «ПолитЭксперт», два бомбардировщика В-1 Военно-воздушных сил США вылетели с норвежской авиабазы и провели маневры над Балтийским морем, в том числе вдоль границы стран НАТО и России. Таким образом, Вашингтон решил показать союзникам по Альянсу свои намерения по защите от якобы «российской угрозы».

Во время полета истребители ВВС стран НАТО сопровождали американские самолеты, навстречу им из Калининграда в воздух поднялся один российский Су-27.

Обозреватель Forbes отмечает, США уже долгое время посылают свои самолеты на восток и север, что способствует напряжению обстановки в регионе. Он передает слова военного эксперта из Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, который считает, что подобные действия Соединенных Штатов и НАТО лишь гипотетически помогают «сдержать нападение Москвы».

«Однако, согласно теории сдерживания, это совершенно не уменьшит военный потенциал вдоль границы России и может фактически подпитывать напряженность еще больше», — указывает Кристенсен.

Он добавил, что Россия уже мобилизовала собственные боевые самолеты в качестве ответа развертыванию американских бомбардировщиков. Также РФ начала проводить свои новые операции в регионе, применяя бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 для патрулирования границ.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как российский Су-27 сопроводил бомбардировщиков B-1 ВВС США над Балтикой.