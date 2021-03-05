Приезжающих в Китай граждан обязали сдавать анальные мазки на коронавирус

Пекин, 5 марта. Анальные мазки на коронавирус стали обязательной процедурой для въезда на территорию Китая из-за границы. Решение приняли местные власти.

Правительство Китая считает такой метод диагностирования COVID-19 более надежным, чем мазки из носа и рта. Пункты тестирования, где можно пройти такое обследование, уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая, пишет The Times.

Анальные мазки в качестве нового способа тестирования на коронавирусную инфекцию начали использоваться в Китае с конца января. Тогда процедуру проходили местные школьники, учителя и некоторые граждане, пребывающие на территорию государства.

Проведение анализа на коронавирус SARS-CoV-2 таким образом подразумевает введение в анальное отверстие пациента пропитанного физраствором ватного тампона на глубину в два-три сантиметра. Благодаря методике китайским специалистам уже удавалось эффективно выявлять бессимптомных больных.