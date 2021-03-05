Российская модель и певица получила запрет на въезд на Украину

Киев, 5 марта. Госпогранслужба Украины запретила посещать страну известной российской модели, певице и телеведущей Елене Галицыной, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники выяснили, что гражданка России «неоднократно нарушала украинское законодательство», отступая от установленного Киевом закона въезда-выезда в Крым.

Модель прилетела в аэропорт «Борисполь» из Минска. По словам артистки, она посещала Украину по личным целям. В ведомстве уточнили, что телеведущая неоднократно летала в Крым самолетом, а также пользовалась въездом на полуостров через Крымский мост. Пограничники вынесли ей запрет на посещение Украины сроком на три года.

Министерство культуры Украины добавило в свой черный список семь артистов из России. В него вошли пятеро участников группы «Хор Турецкого» — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов, пишет ФАН.