Труп мужчины на улице нашли жители Ленинградской области

Санкт-Петербург, 5 марта. Мужчину, труп которого нашли на земле под Петербургом, опознала мать его сожительницы.

Жительница Кировского района Ленинградской области сообщила в полицию о том, что на улице в поселке Синявино-1 лежит мертвый мужчина. На место происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов. Они смогли установить личность скончавшегося. Им оказался 47-летний безработный местный житель. По данным полиции, он проживал вместе с женщиной, однако она на несколько дней уехала в командировку. Мужчину смогла опознать мать его сожительницы.

Еще один труп нашли в Москве. Тело 24-летнего парня обнаружили в его квартире после того, как он долгое время не выходил на связь с близкими, сообщил телеканал «360».