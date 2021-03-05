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Ближний Восток

Убийство шейха и нападение на полицейский участок — что произошло в Ираке 4 марта

Убийство шейха и нападение на полицейский участок — что произошло в Ираке 4 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 4 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака отчиталось о проведении рейда против нарушителей комендантского часа в Багдаде.

Полиция задержала 70 человек, которые не соблюдали ограничения передвижение по стране, введены в связи с коронавирусом.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Агентство национальной безопасности Ирака сообщило об успешной спецоперации на западе Найнавы.

Спецназ организовал засаду. Задержаны два боевика «Исламского государства». Они входили в состав управления добычи ИГ.

Центральный Ирак

Провинция Дияла

В управлении полиции провинции Дияла заявили о попытке убийства одного из высших офицеров иракской армии.

Покушение произошло в районе Зур Шейх Баба на севере от Джаляули. Взрывное устройство сработало в автомобиле командира 5-й дивизии ВС Ирака Аднана Энада. Он не пострадал. Ранены водитель и офицер сопровождения.

Одновременно с этим губернатор Диялы Мутанна ат-Тамими сообщил о раскрытии схемы махинаций с землей, на которой дислоцирована 5-я дивизия ВС Ирака. Мошенники пытались продать участки на территории воинской части.

Покушение на главу таможни

Управление полиции провинции Дияла проинформировало еще об одном покушении.

Неизвестные пытались убить директора таможни пограничного пункта Аль-Мунзирия Хабиба Абда. Преступники напали на его автомобиль на дороге Аль-Мунзирия — Ханакын в 105 км на восток от Баакубы. Машина повреждена. Погибших и раненых нет.

Провинция Киркук

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» заявили об уничтожении нескольких пещер, которые использовались террористическим подпольем «Исламского государства» на юго-западе Киркука.

В горном массиве Хамрин, в окрестностях долины Вади аль-Лябан, прошел рейд. Район поиска включал границы плотины Аль-Азыс. Пещеры уничтожены в районе реки Аль-Лабан.

Рейд прошел в рамках масштабной операции «Месть мучеников», организованной в провинциях Киркук, Найнава и Дияла. В ней принимают участие армия, полиция, контрразведка и отряды народного ополчения. Задержаны 63 террориста.

В отдельном сообщении Министерство внутренних дел Ирака заявило о задержании двоих террористов в районе Ар-Риад в провинции Киркук.

Полиция не упоминает названия террористической организации, к которой принадлежат задержанные. Операция прошла в деревне Салех ан-Нахр.

Южный Ирак

Провинция Басра

В управлении полиции в провинции Басра сообщили об убийстве главы одного из кланов.

Шейх клана Ал Гулам Каркан Убайд застрелен в районе Аз-Зубейр на западе Басры. Он пытался уладить конфликт между двумя людьми.

Провинция Мисан

В управлении полиции в провинции Мисан заявили о нападении на полицейский участок.

Неизвестные атаковали его в окрестностях Аль-Масра в районе Аль-Кахла. Погибших и пострадавших нет.

В совершении атаки подозревают боевиков одного из кланов, которые отомстили полицейским за то, что они помешали стрелять в воздух во время похорон.

Политика

Государственный секретарь США Нед Прайс прокомментировал нападение на американскую базу в провинции Анбар.

По его словам, Вашингтон не будет обострять ситуацию в стране после ракетного обстрела базы Айн эль-Асад. Пентагон предпримет действия для защиты объектов США на территории Ирака и будет координировать операции с официальным Багдадом.

Нападение на Айн эль-Асад произошло 3 марта в 07:20. По базе было выпущено по меньшей мере 10 ракет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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