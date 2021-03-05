Убийство шейха и нападение на полицейский участок — что произошло в Ираке 4 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 4 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Багдад

Министерство внутренних дел Ирака отчиталось о проведении рейда против нарушителей комендантского часа в Багдаде.

Полиция задержала 70 человек, которые не соблюдали ограничения передвижение по стране, введены в связи с коронавирусом.

نجدة بغداد تعلن القبض على 70 شخصاً خالفوا تعليمات حظر التجول pic.twitter.com/KXryeQ3dws — العراق نيوز (@9hL6mqsiaTZzo3Q) March 4, 2021

Северный Ирак

Провинция Найнава

Агентство национальной безопасности Ирака сообщило об успешной спецоперации на западе Найнавы.

Спецназ организовал засаду. Задержаны два боевика «Исламского государства». Они входили в состав управления добычи ИГ.

في غرب نينوى.. اثنين من عناصر ديوان غنائم داعش في قبضة الامن الوطني



استناداً الى معلومات دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب نينوى من نصب كمائن محكمة افضت الى اعتقال ارهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة pic.twitter.com/5uPwffJnGd — وكالة اهل الرافدين الإخبارية (@ahlalrafidain) March 4, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

В управлении полиции провинции Дияла заявили о попытке убийства одного из высших офицеров иракской армии.

Покушение произошло в районе Зур Шейх Баба на севере от Джаляули. Взрывное устройство сработало в автомобиле командира 5-й дивизии ВС Ирака Аднана Энада. Он не пострадал. Ранены водитель и офицер сопровождения.

نجاة قائد عسكري في ديالى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة شمالي ناحية جلولاء في ديالى وإصابة ضابط وجندي كانا برفقته داخل السيارة pic.twitter.com/kLpXxzYdqg — Al Iraqi (@AlIraqi9696) March 4, 2021

Одновременно с этим губернатор Диялы Мутанна ат-Тамими сообщил о раскрытии схемы махинаций с землей, на которой дислоцирована 5-я дивизия ВС Ирака. Мошенники пытались продать участки на территории воинской части.

Покушение на главу таможни

Управление полиции провинции Дияла проинформировало еще об одном покушении.

Неизвестные пытались убить директора таможни пограничного пункта Аль-Мунзирия Хабиба Абда. Преступники напали на его автомобиль на дороге Аль-Мунзирия — Ханакын в 105 км на восток от Баакубы. Машина повреждена. Погибших и раненых нет.

نجاة مسؤول في كمارك محافظة ديالى من محاولة اغتيال

https://t.co/m0pVliQqju — NAS news - ناس (@NASnews3) March 4, 2021

Провинция Киркук

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» заявили об уничтожении нескольких пещер, которые использовались террористическим подпольем «Исламского государства» на юго-западе Киркука.

В горном массиве Хамрин, в окрестностях долины Вади аль-Лябан, прошел рейд. Район поиска включал границы плотины Аль-Азыс. Пещеры уничтожены в районе реки Аль-Лабан.

الحشد الشعبي يدمر مضافات في جبال حمرين ويتقدم نحو الصيادينhttps://t.co/oVo2eAUUrj pic.twitter.com/BtrzeRu7wc — AlMehwar Today المحور اليوم (@almehwartoday) March 4, 2021

Рейд прошел в рамках масштабной операции «Месть мучеников», организованной в провинциях Киркук, Найнава и Дияла. В ней принимают участие армия, полиция, контрразведка и отряды народного ополчения. Задержаны 63 террориста.

القوات الأمنية العراقية تنفذ عمليات استباقية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في كركوك ونينوى وديالى اسفرت عن القاء القبض على 63 إرهابي واكداس من العتاد والمتفجرات pic.twitter.com/s6QT0iRUun — منبر الحوار المفتوح (@OpenDialogForum) March 4, 2021

В отдельном сообщении Министерство внутренних дел Ирака заявило о задержании двоих террористов в районе Ар-Риад в провинции Киркук.

Полиция не упоминает названия террористической организации, к которой принадлежат задержанные. Операция прошла в деревне Салех ан-Нахр.

Южный Ирак

Провинция Басра

В управлении полиции в провинции Басра сообщили об убийстве главы одного из кланов.

Шейх клана Ал Гулам Каркан Убайд застрелен в районе Аз-Зубейр на западе Басры. Он пытался уладить конфликт между двумя людьми.

Провинция Мисан

В управлении полиции в провинции Мисан заявили о нападении на полицейский участок.

Неизвестные атаковали его в окрестностях Аль-Масра в районе Аль-Кахла. Погибших и пострадавших нет.

В совершении атаки подозревают боевиков одного из кланов, которые отомстили полицейским за то, что они помешали стрелять в воздух во время похорон.

مركز شرطة في ميسان يتعرض الى دكة عشائرية — ابطال المطعم التركي (@g3iraq) March 4, 2021

Политика

Государственный секретарь США Нед Прайс прокомментировал нападение на американскую базу в провинции Анбар.

По его словам, Вашингтон не будет обострять ситуацию в стране после ракетного обстрела базы Айн эль-Асад. Пентагон предпримет действия для защиты объектов США на территории Ирака и будет координировать операции с официальным Багдадом.

Media pushing for more war, chapter 892838:



Judy Woodruff to Blinken:



"...have again today fired a rocket attack on U.S. forces at a base in Iraq, another attack by them.



"What should the penalty be for Iran? How should they pay the price for this?"https://t.co/NSnbLAEFJP — Sam Husseini (@samhusseini) March 4, 2021

Нападение на Айн эль-Асад произошло 3 марта в 07:20. По базе было выпущено по меньшей мере 10 ракет.

1 Организация запрещена на территории РФ.