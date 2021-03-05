Болгары поблагодарили Россию за освобождение. Колонка Владимира Тулина

Во всех крупных городах Болгарии прошли массовые мероприятия в честь годовщины освобождения страны от турецкого ига. Центром торжеств стал Памятник Свободы на перевале Шипка, куда пришли тысячи болгар вопреки заявлению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова об отмене всех праздничных мероприятий из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране. У болгар это вызвало, мягко говоря, недоумение, так как этот же глава правительства на днях разрешил с 1 марта из-за улучшения ситуации открыть все заведения общественного питания, кроме ночных клубов.

Пример своим соотечественникам подал сам президент Болгарии Румен Радев, прибывший на Шипку, где были военнослужащие 61-й Стрямской механизированной бригады. Приняв рапорт от ее командования, глава государства возложил венок к мемориалу в честь павших русских и болгарских воинов.

По поводу действий премьер-министра он сказал следующее:

«Власть снова попыталась поставить под карантин нашу национальную память, но у людей есть достоинство. Снова 3 марта, снова здесь тысячи людей перед храмом свободы. Ожидали ли вы, что когда-нибудь кто-то запретит вам подниматься на Шипку? Ожидали ли вы, что кто-то осмелится посягнуть на ваше право поклониться перед теми, кому мы должны своей свободой?»

Ранее венок на Шипке возложила председатель Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева.

«На этой вершине нужно переосмыслить свои действия и задуматься, почему мы иногда не можем преодолеть свой эгоизм, почему больше разрушаем, чем создаем, почему не можем объединиться вокруг общей цели. Надо быть сильными во имя Болгарии и преодолеть свои различия», — заявила Цвета Караянчева.

До позднего вечера поднимался на Шипку непрерывный поток болгар. Припаркованные у подножия горы автомобили вытянулись на десять километров в обе стороны.

Во втором по величине городе Болгарии — Пловдиве — торжества начались с молебна в храме Успения Богородицы. Затем состоялся традиционный поход свободы — тысячи людей поднялись на холм Бунарджик, на котором также находится известный далеко за пределами Болгарии памятник советским воинам-освободителям — «Алеша». Среди отдавших дань памяти нашим освободителям была и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова.

Собравшихся с праздником поздравил мэр Пловдива Здравко Димитров:

«В истории каждого народа есть памятные даты. Для нас это 3 марта. Почитаем борьбу, в которой участвовали перо и оружие. Целых пять веков свобода была нашей мечтой и надеждой. Мы последние получили свободу, но не из-за рабской сущности, а потому что были у сердца империи. Мы горды тем, что еще в 1880 году мэр Пловдива открыл памятник, перед которым мы стоим сегодня».

Вечером в Пловдиве состоялось торжественное построение военных частей местного гарнизона. Речь произнес генерал-майор Явор Матеев — командир «Совместного командования специальных операций» болгарской армии. Затем под звуки национального гимна был поднят государственный флаг и состоялось прохождение войск.

В Бургасе отметили праздник необычной акцией: 20 лодок и яхт развернули болгарское знамя в море. Цветы к памятнику нашим воинам возложил почетный консул России Тонко Фотев. В находящемся рядом курортном городе Поморие во время праздничного шествия по городу пронесли шестиметровое болгарское знамя. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова вместе с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой возложили в Софии венки к Памятнику медицинским чинам, погибшим во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В Добриче цветы к памятнику павшим русским воинам возложил генеральный консул России Владимир Климанов.

В Варне на торжествах в честь освобождения Болгарии присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей. Торжества начались на центральной площади города, там были военные моряки местной военно-морской базы, а также члены исторических объединений, одетые в форму болгарских ополченцев в составе русской армии и участников Апрельского восстания 1876 года. Присутствовало множество жителей Варны. Многие несли флаги Болгарии, некоторые — России, но ни одного флага ЕС или НАТО у них не было. Торжества начались с зачитывания официального поздравления.

Приятно, что праздник был назван правильным старым именем — День освобождения Болгарии от турецкого ига. В свое время слова «турецкое иго» в названии были официально заменены на «османское присутствие», что вызвало поток разных шуток со стороны болгар. Сейчас праздник носит сокращенное название — День освобождения Болгарии.

«В этот день мы преклоняем колени перед братскими могилами тех, кто принес нам свободу. Мы никогда не забудем, что наша земля пропитана русской кровью», — говорилось в обращении.

В духе последних тенденций в освещении русско-турецкой войны 1877–1878 годов было подчеркнуто, что в русской армии были украинцы, финны, белорусы и поляки, Румыния была союзницей России, в освобождении Болгарии участвовали добровольцы из Сербии и Черногории. Это все соответствуют исторической правде. Гораздо хуже, когда либеральные журналисты и телеведущие Болгарии утверждают, что Украина, Польша и Финляндия освобождали Болгарию. То, что эти страны тогда просто не существовали как независимые государства, их не смущает. Если следовать их логике, то Болгарию освобождали также Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, ведь их жители тоже служили в русской армии, а Западную Европу от нацистов во время время Второй мировой войны освободила Мексика — в составе американской армии было много мексиканцев.

После зачитывания поздравления строй военных обошел командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирилл Михайлов и поздравил их с национальным праздником, они ему ответили громогласным «Ура!». Под звуки национального гимна Болгарии три курсантки из единственного в Болгарии Высшего военно-морского училища имени Николы Вапцарова, расположенного в Варне, подняли флаги ЕС, Болгарии и Варны. После этого перед собравшимися маршировали военные моряки вместе с оркестром.

Затем торжества переместились к находящемуся рядом памятнику русскому дипломату и генералу Николаю Игнатьеву, который и подписал 3 марта 1878 года Сан-Стефанский мирный договор, зафиксировавший победное окончание войны за освобождение Болгарии. Венки и цветы возложили мэр Варны Иван Портних, командование ВМС Болгарии, представители Варненской митрополии Болгарской православной церкви, заместитель генерального консула России в Варне Оксана Жерновая, член Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин, представители школы имени Юрия Гагарина, финансируемой правительством Москвы, болгарских политических партий и общественных организаций.

После этого состоялось торжественное шествие по центральным улицам города. Во главе колонны были военные моряки, играл оркестр. Шествие приветствовали жители Варны. Конечным пунктом стал Приморский парк. Одной из его новых достопримечательностей является памятник украинским воинам. Его открыли в 2006 году по инициативе консульства Украины в Варне. В сообщении об открытии памятника украинские дипломаты с гордостью сообщили, что это единственный украинский памятник на всем Балканском полуострове. Они даже не поняли, что это свидетельствует об отсутствии авторитета самостийной державы в регионе. Для сравнения: в любой балканской стране есть памятники русским воинам, а только в Болгарии и только павшим в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. их 244.

Памятник представляет собой четыре колонны, покрытые куполообразной крышей, под которой находится вертикальная плита с гербом Украины и надписью на украинском и болгарском языках: «Украинским воинам, павшим за свободу Болгарии от болгарского и украинского народов». Надпись является предметом постоянных шуток, так как получается, что украинские воины освобождали Болгарию от ее коренного населения, а также и от своего собственного народа. При этом не указывается, когда же пали эти воины.

Первое, что приходит на ум, — это русско-турецкая война 1877–1878 годов. Тогда Болгарию освобождала русская армия. Все, кто в ней служил, считались русскими воинами. Во-вторых, те, кого призвали в эту армию с современной территории Украины, сами себя считали по национальности малороссами — власти Австро-Венгрии еще не придумали и не внедрили в сознание подданных своих восточных провинций слово «украинец». В-третьих, во время этой войны в Варне никаких военных действий не велось — турецкая армия покинула город 27 июля 1878 года в соответствии с заключенным мирным договором.

Впрочем, справедливости ради надо признать, что в истории Варны были моменты, когда ее освобождали от болгарского народа — и не просто украинские воины, а гордость нынешней украинской власти — запорожские казаки.

Вот что писал самый почитаемый сейчас на Украине историк Михаил Грушевский, который изображен на банкноте в 50 гривен, в шестом разделе седьмого тома своего труда «История Украины-Руси»:

«Летом 1606 года казаки несколько раз нападали на турецкие города черноморского побережья. Напали с моря на Варну, убили жителей и забрали более чем на 180 тысяч золотых добычи с собой».

Несмотря на праздник, у памятника украинским воинам был только венок от мэрии Варны, а также несколько цветочков с сиротливо лежащей поверх них жовто-блакитной узкой ленточкой без надписи. Это было все, чем украинские дипломаты и многочисленные украинцы Варны почтили память своих воинов. Вышеперечисленные официальные лица, также сотрудники Генерального консульства России в Варне возложили венки и цветы.

«Мы возлагаем здесь цветы во имя сохранения исторической правды, ведь предки нынешних украинцев тоже освобождали Болгарию», — объяснила Оксана Жерновая.

С этим трудно не согласиться и одновременно не трудно представить, что было бы с украинским дипломатом, рискнувшим возложить хоть один цветок на могилу русских воинов.

Такая могила, где похоронены 44 наших соотечественника, расположена в самом центре парка. Она представляет собой каменное надгробие, увенчанное православным крестом и находящееся на возвышении, к которому ведут 12 ступенек. После того как официальные лица мэрии, сотрудники Генерального консульства России, школы имени Юрия Гагарина и представители организаций и партий возложили венки на могилу, настала очередь жителей Варны. Возложение цветов длилось более часа, и вскоре цветы скрыли не только могилу, но и ведущие к ней ступени, а у памятника украинских воинов так и остались только официальные венки и букеты.

По случаю праздника посол России Элеонора Митрофанова записала и выложила на сайте посольства и в социальных сетях видеообращение на болгарском языке.

«Пришло поздравление из Москвы от президента России Владимира Путина его коллеге Румену Радеву с такими словами: «Примите мои сердечные поздравления по поводу важной даты — 143-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига. В эти дни мы вспоминаем подвиги русских воинов и болгарских ополченцев, которые сражались плечом к плечу на Шипке и возле Плевена. Благодаря их смелости, непоколебимости и самоотдаче древняя болгарская государственность была восстановлена». Подвиг русских воинов и болгарских ополченцев, воевавших плечом к плечу за восстановление государственности Болгарии, позволяет в этот день нам сказать: это наше общее наследство, наша общая победа, общий праздник», — отметила она.

Не могло остаться в стороне и Посольство США, которое выложило видеопоздравление на своем сайте и на своей странице в Facebook. Оно начиналось с портрета национального героя Болгарии Василя Левского, хотя его турки казнили за пять лет до освобождения. Далее под звук болгарского гимна следовали изображения самых известных достопримечательностей и самых красивых мест в Болгарии, а заканчивалось оно статуей святой Софии в столице. Вот только ни один памятник, посвященный русско-турецкой войне 1877–1878 годов показан не был. Это логично — они все напоминают о том, кто освободил Болгарию.

У многих болгар вызвало возмущение поздравление министра образования и науки Красимира Вылчева, который умудрился ни разу не упомянуть Россию и ее воинов, зато сумел в очередной раз похвалить ЕС:

«Сегодня мы чтим наших героев, отдавших свою жизнь во имя идеала, за свободу и независимость. Мы горды, что болгарский народ с волей и самопожертвованием заслужил свою свободу. 143 года спустя, после того как Болгария появилась снова на политической карте Европы, мы уже неделимая часть европейского семейства».

Впрочем, другого и ожидать было нельзя, учитывая русофобию, пышным цветом расцветающую в болгарских учебниках по истории. ФАН писал об этом в статье «Как искажают историю Второй мировой войны учебники стран Восточной Европы».

Отличился и Google, который украсил свою главную страницу в цвета болгарского флага, но поздравил болгар не с Днем освобождения, а с Днем независимости, который в Болгарии празднуют 22 сентября. Позже ошибку исправили.

В этом году День освобождения Болгарии от турецкого ига праздновали не только в стране и виртуальном пространстве, но и за пределами Болгарии. С помощью специальной подсветки на 15 минут в цвета болгарского флага был окрашен Ниагарский водопад. Болгары и русские отмечали его в часовне-памятнике героям Плевны в Москве. Хотя большинство болгарских СМИ проигнорировали это события, но болгары знают, что есть праздник, объединяющий два наших народа.