Германия осудила двух мужчин за нарушение эмбарго ЕС в отношении России

Берлин, 5 марта. Немецкий суд приговорил двух мужчин из Баварии к реальному и условному срокам за поставки металлообрабатывающих станков российской стороне.

Высший суд Гамбурга назначил три года и девять месяцев тюрьмы 41-летнему бизнесмену из Аугсбурга. Мужчину признали виновным в нарушении эмбарго Евросоюза в отношении России. Плюс ко всему с предпринимателя намерены взыскать 8 млн евро, якобы вырученные от продажи станков.

Еще один мужчина, 40-летний внештатный сотрудник компании Германии в РФ, получил два года условного наказания.

Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД РФ прокомментировал отказ немецких банков сотрудничать с RT и Ruptly.