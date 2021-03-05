Следователи разбираются в смертельном ДТП с участием депутата под Красноярском

Красноярск, 5 марта. Депутат Первоманского сельсовета Красноярского края стал инициатором аварии, в которой погибла женщина. Правоохранители проводят проверку.

ДТП произошло на дороге рядом с подъездом к поселку Ручейки Манского района. Водитель за рулем ВАЗа наехал на двух женщин. Местных жительниц госпитализировали. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Инициатором аварии, по предварительным данным, стал депутат. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, чтобы восстановить все детали трагедии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ, сообщил телеканал «360».