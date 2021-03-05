Что объединяет поколения, страны и разные народы? Кто-то считает, что музыка, кто-то подумает про изобразительное искусство, ну а мы скажем — поэзия! Испокон веков люди выражали свои мысли в стихах, наполняя их сердечными переживаниями, радостью и скорбью. Без поэзии не было бы песен, не было бы прекрасных стихотворных форм, а литературная жизнь бы потускнела. Мы узнали, что в марте отмечается Всемирный день поэзии. Давайте познакомимся с его традициями, а также узнаем несколько интересных фактов.

Немного истории

Именно благодаря ЮНЕСКО в 1999 году был учрежден Всемирный день поэзии. В тот год проходила 30 генеральная сессия организации, именно тогда ее члены внесли праздничную дату в календарь. Первый Всемирный день поэзии с размахом отметили в Париже.

Тогда в ЮНЕСКО сказали, что этот праздник необходим, поскольку именно в поэзии люди могут отражать социально значимые проблемы и все острые вопросы. Кроме того, в организации отметили, что поэзия помогает людям пробудить в себе творческое начало, а это способствует разностороннему развитию личности.

Цель и смысл праздника оказались намного глубже — День поэзии призван продвигать языковое многообразие, а также подчеркивать ценность исчезающих языков! Именно в эту дату небольшие издательства и юные авторы получают шанс заявить о себе и поделиться своим творчеством с другими людьми. В концепцию праздника отлично вписывается попытка возрождения поэтических и литературных вечеров, закладывание фундамента для будущих литературных клубов и, конечно же, развитие новых поэтических жанров. Сейчас именно тот момент, когда поэзия может наладить полноценный диалог с другими видами искусства и прекрасно их дополнить.

Традиции

Как мы говорили ранее, в этот день 21 марта по всему миру любители литературы, и, в частности, поэзии, собираются вместе, чтобы почитать любимых авторов или же поделиться своим творчеством. В культурных учреждениях устраиваются различные поэтические конкурсы.

Причем зачастую участники экспериментируют с жанрами, устраивают перфомансы, накладывая на собственные стихи музыку или же придумывая для них танцы. Кто-то пишет сценарии для спектаклей, поражая зрителей своим необычным взглядом на мир.

В школах же все довольно привычно: преподаватели проводят открытые уроки и рассказывают ученикам о выдающихся поэтах. А в центральных библиотеках зачастую в этот день проводятся авторские чтения, поэтические вечера и семинары.

Идеи подарков

Во Всемирный день поэзии принято дарить подарки тем людям, кто так или иначе связан с этой сферой. Конечно, в первую очередь мы думаем про самих поэтов. Если у вас есть такой знакомый, то вы наверняка уже сломали голову, что же можно вручить столь утонченной и изысканной натуре. Предлагаем несколько оригинальных вариантов подарка.

Одним из лучших подарков для писателя станет набор из перьевых ручек с золотыми или платиновыми вставками, украшенными различными гравировками. Дорогой, но очень запоминающийся подарок, который оценит любой эстет. Для решения задачи с переносом печатных рукописей лучше всего справится стильный портфель из кожи. Это не только придаст солидный вид автору, но и поднимет его статус в глазах издателей. Советуем обратить внимание на винтажные модели — они нынче в моде. Максимально продлить и облегчить процесс написания текстов и стихов поможет комфортное рабочее кресло. Его подбирают индивидуально, исходя из физических данных, желаемого уровня комфорта и даже продуманных вспомогательных элементов, оборудованных под автора. Но тут уже лучше заранее посоветоваться с виновником торжества. При недостаточном освещении будет полезна в качестве подарка специальная лампа-светильник, работающая на обычных солевых батарейках. Благодаря ей можно писать или читать даже при самом тусклом свете и не ощущать дискомфорт и нагрузку на зрение. А если такую лампу прикрепить специальной прищепкой к книге или тетради, то это занятие превратиться в еще более приятный и уютный процесс. Универсальным подарком для мужчин и женщин также будет красивая ваза с цветами. Она послужит одновременно признанием заслуженных успехов поэта и элементом интерьера для рабочего кабинета или для жилого помещения. Благодаря золотым карманным часам, украшенным инициалами, автор будет не просто ориентироваться во времени, но и выглядеть не хуже Эркюля Пуаро. Но нельзя не согласиться, что презент довольно дорогой, однако он оставит память о вас и о вашем признании на долгое время. Зонт-трость придаст загадочности в образ любого поэта. К тому же этот аксессуар прекрасно спасет в дождливую или снежную погоду.

Топ-10 интересных фактов о поэзии