Израильские изобретатели имплантировали роботу ухо мертвой саранчи

Тель-Авив, 5 марта. Ученые из Израиля научили робота «слышать» звуки окружающей среды с помощью имплантированного уха мертвой саранчи. Об этом написали в научном журнале.

Сотрудники Тель-Авивского университета в своей разработке заменили привычный для роботов микрофон на ухо мертвого насекомого. Эта инновация позволила «научить» машину реагировать на звуки окружающей природы.

После процедуры вживления уха саранчи в робота ученые провели эксперимент. «Услышав» один хлопок ученых, машина начинала двигаться вперед, движением назад машина реагировала на звук двух хлопков.

Первого в мире силиконового робота для изучения Марианской впадины создали ученые из Чжэцзянского университета в Китае. Машина способна развивать скорость до 70 километров в час и опускаться на глубину до десяти километров.