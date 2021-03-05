Отец-одиночка погиб при взрыве газового баллона в Златоусте

Златоуст, 5 марта. Газовый баллон взорвался в производственном цехе ООО «Уральская сталелитейная компания», сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. В результате инцидента погиб отец-одиночка, у которого остались шесть детей, четверо получили ранения. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего.

Также двоих людей госпитализировали с травмами различной степени тяжести, и два работника получили легкие ранения, но от госпитализации они отказались, отмечают в областном минздраве, пишет URA.RU.