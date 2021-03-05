Мишустин заявил, что основной объем вакцинации в РФ должен завершиться до сентября

Кольцово, 5 марта. Вакцинация существенной части населения России абсолютно точно должна завершиться до осени. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в центр «Вектор».

Глава кабмина также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона».

«Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено «Вектором», — сказал премьер.

Мишустин выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства и позволит завершить массовую вакцинацию «до соответствующей волны».

Директор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что пандемия и полученный с момента ее начала опыт сотрудников центра заставили пересмотреть стратегию развития учреждения. Он пообещал, что «в самое ближайшее время» премьеру будут готовы ее представить.