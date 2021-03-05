Российские женщины назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

Москва, 5 марта. Цветы занимают первое место как среди желанных, так и среди бесполезных подарков к 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Аналитики сервиса опросили 1600 россиянок. Около 22% респонденток признались, что хотели бы получить на 8 Марта цветы. В то же время примерно 15% опрошенных заявили, что букеты — это самый бесполезный подарок. Среди наиболее желанных презентов оказались парфюмерия и косметика. За этот вариант высказались 7% женщин.

Еще 6% респонденток отметили, что хотели бы получить на 8 Марта деньги, телефон или какой-либо другой гаджет, пишет РБК. Столько же женщин мечтают о заботе и внимании в качестве подарка. За украшения и путешествия отдали голоса по 5% представительниц прекрасного пола.

Эксперты по этикету советуют учитывать возраст женщины при выборе букета для нее. Например, пожилым дамам не стоит дарить фиолетовые цветы и гвоздики. Лучше преподнести букет из однотонных и ярких цветов. Девушкам подойдут цветы в пастельных тонах.