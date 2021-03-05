Топ-5 оригинальных мест, куда можно отправиться с любимой 8 Марта

Через три дня наступит самый женский праздник — Восьмое марта. Время тюльпанов, сладких подарков и романтических свиданий со своими вторыми половинками.

ФАН подобрал топ-5 мест, куда можно отправиться со своей возлюбленной, чтобы впечатлить ее. Кинотеатр и рестораны остались в прошлом веке, так что мы постарались выбрать самые интересные места для совместного времяпрепровождения.

Мы поздравляем всех женщин с наступающим Международным женским днем, а мужчинам советуем не жалеть самых красивых слов на комплименты дамам. А еще нужно помнить, что прекрасная половина человечества достойна свиданий не только раз в году.

Фотосессия

Наш список свиданий открывает совместная фотосессия. Все девочки любят позировать на камеру, а после получать качественные фотокарточки на память. Общие снимки будут напоминать вам об этом дне, их можно будет развесить дома в красивых рамках. Не все мужчины любят фотографироваться, но такой шаг точно оценит ваша девушка.

Выставка

Если ваша возлюбленная — творческая личность, тогда ей точно придется по вкусу свидание на какой-нибудь выставке. Если в вашем городе есть галереи или выставочные центры, такой случай нельзя упускать. Вы можете выбрать то, что понравится вам обоим. Такое свидание сблизит вас, с его помощью него вы сможете духовно обогатиться, а это немаловажный плюс.

Квест

Если вы хотите объединиться семьями для празднования Международного женского дня, то сходите компанией на тематический квест. Погружение в атмосферу расследования точно понравится всей вашей компании и оставит кучу положительных эмоций после его прохождения. Разгадывание различных загадок, прохождение сложных испытаний и ловушек точно поднимет вам и вашим вторым половинкам настроение.

Выезд за город

Не обязательно покупать билеты на самолет и улетать в жаркие страны, взяв при этом незапланированный отпуск для вас обоих. Выезд в соседний город также может быть романтическим мини-путешествием, которое станет приятным совместным времяпрепровождением. Вы сможете прогуляться по новым местам, поужинать вместе и насладиться праздником.

Спа

Этот вариант свиданий мы советовали на 23 Февраля, предлагаем рассмотреть его и сейчас. В спа вы оба сможете отдохнуть и телом, и душой. Аромат эфирных масел, массаж, приглушенный свет помогут не только хорошо провести время, но и поправить свое здоровье. После такого свидания останется довольна не только возлюбленная, но и вы, поэтому сможете ворваться в рабочую неделю полными сил.

Недавно известный советский и российский певец Валерий Сюткин в беседе с ФАН поздравил всех женщин России с наступающим Международным женским днем.