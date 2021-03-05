Метод точного определения биологического возраста разработали в Германии

Кельн, 5 марта. Биологи из Кельнского университета впервые смогли найти способ точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Он получил название BiT.

BiT — это бинаризованные часы транскриптомного старения. Биологическое старение — главный фактор множества заболеваний, снижения функции органов и общей прогрессирующей утраты физиологической целостности систем организма.

Известные прежде методы определения биологического возраста основывались преимущественно на анализе ДНК, однако немецкие ученые Дэвид Мейер и генетик Бьерн Шумахер использовали для этого транскриптом — набор генов, которые считываются из ДНК при производстве белков.

В своих экспериментах специалисты использовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, поскольку продолжительность жизни его генов точно известна. Управляя внешними воздействиями (ультрафиолетовым излучением и питанием), ученые наблюдали, как при этом меняется экспрессия примерно 1000 генов и общая продолжительность жизни подопытного.

«Удивительно, но эта простая процедура позволила очень точно предсказать биологический возраст, близкий к теоретическому пределу. Что очень важно, эти часы старения хорошо работают и в старшем возрасте, который раньше было трудно измерить, потому что колебания активности генов в старости особенно высоки», — приводит слова Шумахера журнал Aging Cell.

Исследователи считают, что метод BiT также можно применять для быстрой и высоко точной оценки биологического возраста человека.

Исследователи из разных стран уделают большое внимание изучению процесса старения. Они выясняют, какие факторы ускоряют этот процесс, могут препятствовать ему, или помогают его распознать. Геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев ранее рассказывал, какие ключевые переломные моменты процесса биологического старения организма можно выделить у каждого человека.

Ученые из США пришли к выводу, что скорость биологического старения зависит от того, каким было детство. Подробнее об их исследовании можно прочитать в материале издания «Ридус».