Скончался отец лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки

Оттава, 5 марта. Уолтер Гретцки — отец одного из самых известных хоккеистов, канадца Уэйна Гретцки, скончался на 83-м году жизни. О трагедии сообщил сам спортсмен на своей странице в Twitter.

В 2007 году Уолтер Гретцки был удостоен Ордена Канады за вклад в развитие хоккея и благотворительную деятельность. Кроме того, отец именитого спортсмена является автором двух книг: «О семье, хоккее и исцелении» и «Гретцки: от катка на заднем дворе до Кубка Стэнли».

«С глубочайшей скорбью мы с (супругой. — Прим. ФАН) Джанет сообщаем новость о смерти моего отца. Последние несколько лет он мужественно боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем. Он никогда не позволял обстоятельствам сломить его», — говорится на странице Уэйна Гретцки.

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки является лучшим бомбардиром и снайпером НХЛ. За свою карьеру он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и установил 61 рекорд лиги.