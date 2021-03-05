Рособрнадзор может сделать ЕГЭ необязательным

Москва, 5 марта. Государственный выпускной экзамен может стать альтернативой ЕГЭ, а ОГЭ могут оставить только для поступающих в техникумы и колледжи.

Поводом для отмены обязательного ЕГЭ может стать пандемия, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Выпускники 11-х классов, кто не планирует поступать в вуз, могут отказаться от единого государственного экзамена. Они должны будут сдать русский язык и математику в формате государственного выпускного экзамена.

В прошлом году 10% выпускников отказались от ЕГЭ, в этом году процент отказавшихся будет на том же уровне, заявил Музаев. Это большой процент и это может стать поводом для обсуждения экспертами возможности ввести такую практику на постоянной основе. Специалисты должны решить, нужна ли в России альтернатива ЕГЭ, подытожил глава ведомства.

В этом году ЕГЭ по русскому языку ученики будут сдавать в течение двух дней, 3 и 4 июня. Первый экзамен выпускники будут сдавать 31 мая, в этот день знания проверят по географии, литературе и химии, значится в проекте расписания сдачи экзаменов в 2021 году.