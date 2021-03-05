Публицист Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина

Москва, 5 марта. Основная заслуга в победе Бориса Ельцина на выборах в 1996 году принадлежит десяти миллионерам во главе с Борисом Березовским, рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

По его словам, они дали деньги на предвыборную кампанию первого президента РФ.

«Если бы этого не было, не было бы ничего», — уверен Павловский, его слова передает «Лента.ру».

Публицист добавил, что во вторую десятку входила группа Чубайса, к которой он отнес и себя. Сам Павловский, по его словам, занимался во время предвыборной кампании центральной и региональной прессой.

Борис Ельцин в первом туре выборов 1996 года набрал 35,28% голосов, опередив Геннадия Зюганова (32,03%). Во втором туре Ельцин получил 53,82% голосов избирателей, что позволило ему занять пост главы государства.

Политика первого президента РФ в настоящее время оценивается неоднозначно, однако 1990-е можно с уверенностью назвать важнейшим периодом современной России. Федеральное агентство новостей ранее рассказало о жизни Бориса Ельцина вне политики.