Подольская показала фигуру в нижнем белье после вторых родов

Москва, 5 марта. Знаменитая певица Наталья Подольская похвасталась перед фанатами тонкой талией, которой сумела добиться уже через четыре месяца после вторых родов.

В октябре прошлого года супруга Владимира Преснякова — младшего родила сына Ивана. Первенец пары Артемий появился на свет летом 2015 года.

Несмотря на рождение двоих детей, Подольская не перестает удивлять фанатов роскошной фигурой. Исполнительница тщательно следит за своим внешним видом и уже очень хочет вернуться к привычному рабочему графику.

На этой неделе звезда вместе с супругом выступила на сцене, а кадры затем опубликовала в Instagram Stories. Там же Подольская, попозировав в нижнем белье, показала нынешнее состояние ее фигуры.

«Сбылась мечта идиота… Осталось подкачаться», — подписала она снимок.

Как рассказал муж Подольской в вечернем шоу Ивана Урганта, младшему сыну на днях сделали прививку. У мальчика затем поднялась температура. Из-за недомогания малыш не мог нормально спать и много плакал. Звездные родители вдвоем заботились о ребенке.