Сына Макаревича отчислили с курса Райкина в Школе-студии МХАТ

Москва, 5 марта. Актер и музыкант Иван Макаревич, сын знаменитого лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, объяснил, почему перестал учиться в Школе-студии МХАТ.

Актер и музыкант в свое время обучался на курсе сына народного артиста СССР Аркадия Райкина — Константина. Он удивил немало студентов, которые хотели сразу играть крупные роли вроде Отелло или оказаться на сцене с великими артистами. Вместо этого им приходилось изображать мебель и животных.

Макаревич-младший не смог свыкнуться с таким подходом к обучению, хоть и понимал, что преподаватели давали упражнения для раскрепощения студентов. Через год сына знаменитого музыканта отчислили.

«Райкин со мной распрощался. И я ушел в ГИТИС», — рассказал Макаревич-младший в передаче «Мой герой» на канале «ТВ Центр».

Артист уточнил, что к Райкину по-прежнему относится с уважением и любовью.

В Школе-студии МХАТ в свое время учились многие известные артисты. Например, недавно ушедшая из жизни звезда телефильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова. Воспоминаниями о ней поделился актер театра и кино Олег Шкловский.