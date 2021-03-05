Адель развелась с мужем спустя два года после расставания

Лондон, 5 марта. Популярная певица Адель спустя два года после объявления о расставании с мужем Саймоном Конекки официально стала свободной. У пары завершился бракоразводный процесс.

Судья подписал заключение о разводе 4 марта. Это означает, что теперь Адель и Саймон официально разведены, пишет журнал Us Weekly.

Исполнительница хита Rolling in the Deep начала встречаться с бизнесменом Конекки в 2011 году. Через год у пары родился сын. Спустя несколько лет после рождения ребенка влюбленные тайно сыграли свадьбу. Но брак между певицей и предпринимателем оказался непрочным — осенью 2019 года Адель подала на развод.

За время бракоразводного процесса знаменитость сильно изменилась. Девушка сбросила почти 50 килограммов. Изменить свой подход к питанию ей помогла книга, случайно попавшаяся ей в магазине.