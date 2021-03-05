Мурашко сообщил о завершении второй фазы исследований вакцины «Спутник Лайт»

Москва, 5 марта. Вторая фаза клинических испытаний российской вакцины «Спутник Лайт» подошли к концу, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Полученные в ходе исследований данные уже направлены на экспертную оценку, рассказал глава ведомства во время общения с журналистами. «Спутник Лайт» входит в линейку препаратов «Спутник», созданную специалистами Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций.

Отечественные ученые уже имеют разрешение на проведение третьей фазы испытаний. Оно было выдано еще в середине февраля. Исследование проведут на двух группах с использованием плацебо. Ожидается, что специалисты завершат работу к концу к 28 января 2022 года.

В Москве стартовал медицинский осмотр потенциальных добровольцев для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Информацией об этом поделились в Telegram комплекса социального развития столицы.