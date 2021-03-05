Авария с электричкой в Башкирии унесла три жизни

Уфа, 5 марта. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Архангельском районе. Инцидент произошел между станциями Карламан и Приуралье.

По данным башкирского ГУ МЧС, на нерегулируемом железнодорожном переезде оказался автомобиль Lada Kalina. В этот момент в сторону Стерлитамака ехала электричка без пассажиров. От тяжелого удара машину искорежило, три человека скончались. Разлива топлива не произошло.

На Сахалине легковое авто столкнулось с товарным составом. Автомобилист проигнорировал ПДД, выехав на красный свет. В результате удара водитель отделался легкими травмами, сообщал телеканал «360».