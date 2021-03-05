Доллар и евро умеренно снижаются на открытии торгов

Москва, 5 марта. Биржевые курсы доллара и евро умеренно снижаются на открытии торгов Московской биржи. Рубль демонстрирует корректировку после падения днем ранее.

В начале торгов стоимость доллара составила 74,5175 рубля, что на 18,25 копейки меньше, чем на момент закрытия предыдущей сессии. Стоимость евро опустилась на 32,75 копейки, до 89,1175 рубля.

Укрепление рубля произошло на фоне роста котировок нефти после заседания ОПЕК+. Однако днем ранее российская валюта заметно подешевела из-за снижения аппетита к риску у мировых инвесторов, вызванного ростом доходности гособлигаций США.

Стоимость эталонных марок нефти растет. Майские фьючерсы североморского сорта Brent торгуются на отметке 67,27 доллара за баррель (+0,82%). Цена апрельских фьючерсов марки WTI составляет 64,35 доллара за баррель (+0,81%).

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в интервью ФАН предположил, что доллар до конца 2021 года может опуститься до 65 рублей. Экономист считает, что нынешний год должен быть хорошим для развивающихся рынков, в том числе и для российского.