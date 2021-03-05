Приматов в зоопарке Сан-Диего начали прививать от коронавируса

Сан-Диего, 5 марта. Специалисты штата Калифорния начали вакцинацию приматов от коронавируса в зоопарке города Сан-Диего. Об этом сообщили в СМИ.

Врачи диагностировали коронавирус у восьми горилл зоопарка в Сан-Диего в январе 2021 года. В связи с инцидентом сотрудники учреждения решили привить всех приматов вакциной от COVID-19 для домашних животных.

Ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis разработала экспериментальный препарат для вакцинации животных от коронавируса. Калифорнийские гориллы стали первыми в мире приматами, получившими прививку от заболевания.

Стопроцентных доказательств способности домашних животных передавать коронавирус человеку все еще нет, напомнила биолог Лариса Попович. Заражение человека коронавирусом от летучей мыши, вероятно, было единичным случаем.