Минобороны России сформирует третью дивизию военно-транспортной авиации

Москва, 5 марта. Вопрос формирования дополнительных полков, а после третьей по счету дивизии военно-транспортной авиации рассматривают в Министерстве обороны России.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в военном ведомстве, данный процесс будет синхронизирован с поступлением на вооружение новых и модернизированных Ил-76. В состав каждого нового полка войдут три эскадрильи, по девять самолетов в каждой. При этом дивизия будет состоять, как минимум, из трех полков.

При этом отмечается, что окончательное решение по данному вопросу в Минобороны РФ еще не принято.

Военно-транспортная авиация зачастую необходима для зарубежных операций. Так, самолеты ВТА были задействованы для экстренной переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах. До этого самолеты отправили в Италию группу российских военных медиков и специалистов радиационной, химической и биологической защиты, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало уникальные кадры учений летчиков морской авиации Черноморского флота.