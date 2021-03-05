Названа дата премьеры фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» в России

Москва, 5 марта. Премьерный показ фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» состоится в России 18 марта. Посмотреть картину можно будет на «КиноПоиск HD».

Картина будет доступна на платформе по подписке как в оригинальной озвучке, так и с русским дубляжом. Поклонники вселенной DC ждали выхода киноленты четыре года.

«Лига справедливости Зака Снайдера» стала альтернативной версией одноименного фильма 2017 года, который Снайдер не смог завершить из-за гибели дочери. Действие новой ленты разворачивается после событий картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Главные роли в «Лиге» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер и Эзра Миллер.