Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией пройдет без зрителей

Трнава, 5 марта. Матч третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира по футболу 2022 года, в котором Словакия примет Россию, пройдет при пустых трибунах.

Пресс-служба Словацкого футбольного союза сообщила, что матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против России пройдет без зрителей. Об этом представители организации проинформировали журналистов ТАСС. Матч пройдет 30 марта на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

До этого подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть два поединка в отборе к ЧМ-2022. Соперниками россиян станут команды Мальты и Словении. Игры первого и второго тура отбора к ЧМ-2022 подопечные Черчесова также проведут на выезде.