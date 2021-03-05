Запрет на продажу алкоголя 8 Марта ввели в Туве

Кызыл, 5 марта. Власти Кызыла запретили розничную торговлю спиртным в Международный женский день, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

Там пояснили, что такая мера введена для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

Запрет касается розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках города. Он будет действовать один день и не распространяется на предприятия общественного питания, говорится в постановлении.

Общепиту власти «настоятельно рекомендуют» в праздничный день отказаться от реализации спиртного, пива и слабоалкогольных напитков «в целях борьбы с алкоголизацией населения». За соблюдением распоряжения властей будет следить полиция во время рейдов.