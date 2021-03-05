Советы по выбору продуктов к Масленице дали в Роспотребнадзоре

Москва, 5 марта. Правила, которым нужно следовать при выборе продуктов в преддверии Масленицы, напомнили в Роспотребнадзоре.

Россияне отметят Масленицу в этом году в период с 8 по 14 марта. Первое на что обратили внимание в надзорном ведомстве — выбор муки. Перед тем, как использовать ее для приготовления традиционных блюд специалисты рекомендуют просеивать ее. Если же в ней завелись насекомые, клещи и плесень, то это говорит о порче продукта.

При выборе сметаны и творога важно внимательно изучить их условия хранения и маркировку. Температура хранения продуктов не должна превышать шесть градусов, а в их составе должны быть только молоко и закваска. Также Роспотребнадзор не рекомендовал покупать замороженные ягоды.

«При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог», — сказано в сообщении ведомства.

Такой день как Вселенская родительская, или Мясопустная суббота, отмечается перед Масленицей и Великим постом. Тогда люди вспоминают скончавшихся близких. Затем, согласно традициям, на Руси стартовала подготовка к Пасхе.