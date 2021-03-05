Продвижение FACA к северо-западным рубежам и разбой CPC — что произошло в ЦАР 4 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 4 марта 2021 года.



Наступление по всем фронтам



Центральноафриканская армия (FACA) возобновила контрнаступление против боевиков сразу по нескольким направлениям. Войска продвигаются к северо-западным границам республики с Чадом и Камеруном.



На севере ЦАР военнослужащие освободили город Бука. В населенном пункте проводят операцию по зачистке территории. Премьер-министр страны Фирмен Нгребада поприветствовал успехи армии и ее союзников и добавил, что другие супрефектуры, включая Кабо, вскоре будут освобождены от радикалов.





Бандформирования из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) массово бегут в сторону Чада. По расчетам командования вооруженными силами ЦАР, в ближайшие сутки планируется освобождение города Пауа.



Vive l'armée centrafricaine les FACA ????✊???????????? pic.twitter.com/Dv7KjuOkEv — centro Trevor (@KongboR) March 2, 2021



На западе страны FACA собирается обезопасить так называемый «карман» боевиков из христианского ополчения «Анти-Балака» и малочисленных отрядов вооруженного формирования 3R. Фактически зачистка этой территории означает полное восстановление контроля на главном участке границы с Камеруном.



Армия уже вернула управление городом Абба. Военнослужащие совместно с союзниками, жандармами и полицией обеспечивают безопасность на улицах.

Конечной точкой контрнаступления является город Гамбула, рядом с которым находится пограничный переход в Камерун. Там же пролегает стратегически важная трасса RN6, связывающая столицу ЦАР с соседней республикой.



FACA продвигается в сторону Гамбула по двум направлениям. Первое – с севера. Подразделения армии уже заняли город Амада-Газа. От него военнослужащие будут наступать на запад в сторону госграницы, после чего обогнут ее и подойдут к населенному пункту.



Второе направление – по трассе от Берберати, где правительственные войска освободили город Науль. Теперь от границы с Камеруном FACA отделяют чуть более 30 километров.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: vers la libération du corridor Berberati-Cameroun par les FACA et forces alliées https://t.co/gjthG3jwXt — 236 News ???????? (@236News) March 4, 2021

Криминал

В тюрьму Нгаракба помещены сотрудники Центрального управления по борьбе с бандитизмом в Банги (OCRB). Их подозревают в пособничестве побегу экс-полковника полиции Амаду Данзуми Яло. Бывшего силовика обвиняют в подрыве госбезопасности и сотрудничестве с боевиками.

???????? @CorbeauNews #Centrafrique : affaire Danzoumi Yalo, transfèrement à Ngaragba du capitaine Moholo Serge Bertrand, chef de service des interventions de l’OCRB https://t.co/RoQRxoNMmq — 236 News ???????? (@236News) March 4, 2021

Лидер коалиции радикальных исламистских группировок «Селека» (CNDS) Абдулла Иссен потребовал от боевиков «Народного фронта за возрождение ЦАР» (FPRC) покинуть город Нделе в течение 72 часов. Причиной такого решения стало подозрение, что главари FPRC присягнули CPC.

RCA : Ndélé, les Rounga ont lancé un ultimatum au FPRC faction Haroun Gaye de quitter la ville dans 72 heures https://t.co/C1369ccUJZ #Centrafrique pic.twitter.com/4j2QDSc31f — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 4, 2021



Боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» обвинили в незаконной продаже человеческих органов. Портал Nouvelles+ сообщил, что соответствующие данные подтвердились после освобождения нескольких регионов страны от бандформирований.



По словам местных жителей, террористы CPC похищали молодых людей, тела которых находили в ближайших лесах без жизненно важных органов. По мнению граждан, таким образом радикалы финансировали свои отряды и оплачивали услуги наемников из Чада.

Политика

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко встретился с председателем Национальной Ассамблеи Лораном Нгон Баба. Они обсудили текущую ситуацию в республике, а также позитивные изменения после президентских выборов, которые состоялись в декабре прошлого года.

По данным издания Le tsunami, российский дипломат подтвердил, что Москва оказывает Банги поддержку в вопросе борьбы с радикалами. Россия настаивает на диалоге со всеми политическими силами, кроме экс-президента Франсуа Бозизе и тех, кто запятнал себя поддержкой террористов, а также преступлениями против народа ЦАР.

Президент Фостен Арканж Туадера встретился с министром иностранных дел Анголы Антониу Тете. Стороны обсудили проблему безопасности в Центральноафриканской Республике. Ангольский дипломат заявил, что его страна стремится восстановить мир в стране в рамках Конференции региона Великих озер.

Общество

Исламское сообщество ЦАР (CICA) призвало мусульман положить конец насилию в стране, отказаться от вооруженной борьбы и сплотиться вокруг тех, кто добивается восстановления мира. Полный текст обращения опубликовал портал Ndjoni Sango.

Представители духовенства отметили, что многие граждане страны, вне зависимости от вероисповедания, стали лишь инструментом в руках тех, кто никогда не желал благополучия для Центральноафриканской Республики.