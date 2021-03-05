Почему в США произошел раскол между армией и народом

Эксперты, проводившие в США длительное социологическое исследование, пришли к неутешительному выводу: гражданское общество и вооруженные силы (которые не превышают 0,5 процента от численности населения Америки) с каждым годом в ментальном смысле отдаляются друг от друга все больше и больше.

Причем в США армия была и остается весьма уважаемым институтом. Рейтинг доверия к ней с 1980 года только растет, в отличии, например, от судебной и правоохранительной систем, государственного и муниципального управления, здравоохранения и образования — с каждым днем население верит в них все меньше и меньше.

И это, как мы помним, происходит на фоне череды политических и социальных потрясений, захвативших в настоящее время Соединенные Штаты Америки.

Последние 20 лет Вооруженные силы США постоянно где-то воюют, и в этих войнах принимают участие люди, проходящие службу по контракту. Около 50 лет в США действует только такая система комплектования войск, поскольку призыв на «срочную» службу был отменен после массы гражданских протестов, вызванных итогами войны во Вьетнаме.

Получается, что пополнить ряды военных могут далеко не все граждане, а только те, кто отвечает предъявляемым требованиям, касающимся общего образования и физической подготовленности. Так, в среднем любой служащий имеет более высокий образовательный уровень и технические знания, а также обладает отличной физической подготовкой по сравнению со средним представителем гражданского общества.

Все это в целом и дает основания говорить о существовании некой кастовости, поднимающей военного над обычным гражданином Соединенных Штатов.

Впрочем, военнослужащие армии США не отрицают собственную исключительность, объясняя это тем обстоятельством, что им приходится нести осознанные жертвы (вплоть до гибели в бою) ради гражданского общества, которому они служат.

Средний представитель общества совершенно не осознает всей тяжести бремени боевой службы. Этот разрыв и дает военнослужащим приписывать себе моральное превосходство над гражданскими.

Еще одним определяющим фактором стало то, что в настоящее время армия в основном формируется либо из детей военных, которые идут на службу для продолжения семейных традиций, либо из жителей сельских районов, примыкающих к крупным военным базам, что, собственно, добавляет армии некой «закрытости».

Более того, как считают проводившие исследование социологи, от членов гражданского общества военнослужащие отличаются тем, что в их рядах понятия верности, долга, чести, порядочности и личного мужества не являются пустыми звуками. Другие люди нередко не придают этим вещам такого значения, не ценят их, а иногда и презирают.

Обществу, впрочем, не только американскому, на самом деле совершенно неинтересно, что делают на войне солдаты, чем они руководствуются, идя в бой, какие идеалы формируют в своем сознании.

Опрос старших офицеров и генералов армии США показал, что абсолютное большинство из них уверено, что, если гражданское общество станет придерживаться военных ценностей и обычаев, оно станет лучше: будет больше порядка, появятся новые смыслы и цели.

Однако и гражданские по-разному смотрят на военных. Если консерваторы считают армию достойнейшим институтом, то либералы, демократы и другие общественные течения, по мнению социологов, не готовы проявлять любовь к людям, которые носят погоны.

Есть основания полагать, что формирование некой военной касты в США происходит еще и потому, что общество не вовлечено в ту борьбу, которую ведет американская армия. Ведь все ее боевые операции проходят за океаном, весьма далеко от территории самих Соединенных Штатов. Простые американцы не видят войну «здесь и сейчас», как, например, видели ее жители СССР во время сражений с фашистской Германией.

Так что опасения экспертов, что вскоре американская армия превратится в преторианцев (личные телохранители императоров в Римской империи — прим. ред.), вполне обоснованы.