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Почему в США произошел раскол между армией и народом

Почему в США произошел раскол между армией и народом

Эксперты, проводившие в США длительное социологическое исследование, пришли к неутешительному выводу: гражданское общество и вооруженные силы (которые не превышают 0,5 процента от численности населения Америки) с каждым годом в ментальном смысле отдаляются друг от друга все больше и больше.

Причем в США армия была и остается весьма уважаемым институтом. Рейтинг доверия к ней с 1980 года только растет, в отличии, например, от судебной и правоохранительной систем, государственного и муниципального управления, здравоохранения и образования — с каждым днем население верит в них все меньше и меньше.

И это, как мы помним, происходит на фоне череды политических и социальных потрясений, захвативших в настоящее время Соединенные Штаты Америки.

Последние 20 лет Вооруженные силы США постоянно где-то воюют, и в этих войнах принимают участие люди, проходящие службу по контракту. Около 50 лет в США действует только такая система комплектования войск, поскольку призыв на «срочную» службу был отменен после массы гражданских протестов, вызванных итогами войны во Вьетнаме.

Почему в США состоялся раскол между армией и народом

Получается, что пополнить ряды военных могут далеко не все граждане, а только те, кто отвечает предъявляемым требованиям, касающимся общего образования и физической подготовленности. Так, в среднем любой служащий имеет более высокий образовательный уровень и технические знания, а также обладает отличной физической подготовкой по сравнению со средним представителем гражданского общества.

Все это в целом и дает основания говорить о существовании некой кастовости, поднимающей военного над обычным гражданином Соединенных Штатов.

Почему в США состоялся раскол между армией и народом

Впрочем, военнослужащие армии США не отрицают собственную исключительность, объясняя это тем обстоятельством, что им приходится нести осознанные жертвы (вплоть до гибели в бою) ради гражданского общества, которому они служат.

Средний представитель общества совершенно не осознает всей тяжести бремени боевой службы. Этот разрыв и дает военнослужащим приписывать себе моральное превосходство над гражданскими.

Еще одним определяющим фактором стало то, что в настоящее время армия в основном формируется либо из детей военных, которые идут на службу для продолжения семейных традиций, либо из жителей сельских районов, примыкающих к крупным военным базам, что, собственно, добавляет армии некой «закрытости».

Почему в США состоялся раскол между армией и народом

Более того, как считают проводившие исследование социологи, от членов гражданского общества военнослужащие отличаются тем, что в их рядах понятия верности, долга, чести, порядочности и личного мужества не являются пустыми звуками. Другие люди нередко не придают этим вещам такого значения, не ценят их, а иногда и презирают.

Обществу, впрочем, не только американскому, на самом деле совершенно неинтересно, что делают на войне солдаты, чем они руководствуются, идя в бой, какие идеалы формируют в своем сознании.

Почему в США состоялся раскол между армией и народом

Опрос старших офицеров и генералов армии США показал, что абсолютное большинство из них уверено, что, если гражданское общество станет придерживаться военных ценностей и обычаев, оно станет лучше: будет больше порядка, появятся новые смыслы и цели.

Однако и гражданские по-разному смотрят на военных. Если консерваторы считают армию достойнейшим институтом, то либералы, демократы и другие общественные течения, по мнению социологов, не готовы проявлять любовь к людям, которые носят погоны.

Почему в США состоялся раскол между армией и народом

Есть основания полагать, что формирование некой военной касты в США происходит еще и потому, что общество не вовлечено в ту борьбу, которую ведет американская армия. Ведь все ее боевые операции проходят за океаном, весьма далеко от территории самих Соединенных Штатов. Простые американцы не видят войну «здесь и сейчас», как, например, видели ее жители СССР во время сражений с фашистской Германией.

Так что опасения экспертов, что вскоре американская армия превратится в преторианцев (личные телохранители императоров в Римской империи — прим. ред.), вполне обоснованы.

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