УАЗ может начать выпуск иномарок вместо «Русского Прадо»

Ульяновск, 5 марта. Гендиректор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил, что предприятие приостановило работы над проектом «Русский Prado», но отказываться от модели не собирается.

«Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен. Мы переформатировали план своего развития в целом, но мы ничего не закрываем — не дождутся!» — заявил в интервью изданию 73online.ru Ширинов.

Топ-менеджер отметил, что УАЗ может отказаться от идеи собственного шасси по причине сложности и дороговизны разработки. Компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые могли бы поделиться компетенции и технологии, как в отношении АвтоВАЗа это делает Renault. Объявить стратегического партнера УАЗ может уже в мае, добавил Ширинов. Возможно, им станет Hyundai или Kia.

Ранее пресс-служба ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) сообщила, что доля «Патриота» с АКП в объеме продаж модели на внутреннем рынке по итогам прошлого года составляет 40,1%. У «Пикапа» показатель составил всего 7,2%.