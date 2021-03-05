Режиссер «ВандаВижн» заявил, что финал сериала может разочаровать фанатов

Лос-Анджелес, 5 марта. Американский режиссер Мэтт Шакман заявил, что финальный эпизод сериала «ВандаВижн» может разочаровать некоторых любителей теорий.

Издание SM News сообщает, что финальная серия, которая выйдет 5 марта, может не обрадовать тех фанатов, предпочитающих строить теории. Режиссер Мэтт Шакман подчеркнул, что авторы рассчитывали на удачное завершение первого сезона, а не оправдание догадок зрителей.

По его словам, угодить огромному количеству теорий просто невозможно. Первый эпизод вышел 15 января 2021 года, а последующие выпускаются раз в неделю. На данный момент вышло восемь серий, и за два месяца фанаты успели продумать тысячи версий завершения сериала.

Возможно, финал истории выйдет проще, чем предполагают зрителю, хотя некоторые теории все же должны оправдаться. Как утверждает Шакман, авторы сценария будут чувствовать себя «очень умными» после окончания первого сезона.

Напомним, сериал «ВандаВижн» входит в кинематографическую вселенную Marvel, в рамках которой все фильмы и сериалы сюжетно взаимосвязаны. Его продолжением станет сразу два фильма — «Человек-Паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что сериал «ВандаВижн» могут продлить на второй сезон.