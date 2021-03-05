Летний туристический сезон может начаться в России в майские праздники

Москва, 5 марта. Летний туристический сезон в этом году на внутреннем рынке начнется на месяц раньше обычного — с майских праздников, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Рассчитываем курортный сезон запустить в начале мая, такая идея поддержана всеми регионами. Рассчитываем, что и погода нам будет благоволить. В мае уже тепло в большинстве регионов нашей страны. Поэтому предлагаю сделать так, чтобы курортный сезон и лето для наших граждан начались с майских праздников вместе с туристическим кешбэком, который поможет сэкономить при покупке тура до 20%», — цитирует Догузову Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Глава Федерального агентства по туризму отметила, что в ближайшее время ожидается запуск третьего этапа кешбэка за туры по России. Путешествовать по стране в рамках акции по турам с кешбэком можно будет до конца июня. Рынок внутреннего туризма в текущем году, по оценке Догузовой, по сравнению с предыдущим годом может увеличиться на 10-15%.

Кроме того, в Ростуризме надеются, что начнет улучшаться эпидемиологическая ситуация в мире и можно будет запустить въездной туризм.

Ранее сообщалось, что в России оказание гостиничных услуг в формате «все включено» будет стандартизировано, чтобы избежать путаницы при выборе отеля. Разработать единый стандарт оказания услуг по системе all inclusive Ростуризму поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.