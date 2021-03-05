Вселенная «Гарри Поттера» может пополниться еще одним фильмом

Лос-Анджелес, 5 марта. Глава WarnerMedia Джейсон Килар намекнул, что известная сага о Гарри Поттере может увидеть продолжение.

Вселенная «Гарри Поттера» радует фанатов более 20 лет. Она насчитывает восемь фильмов, и волшебный мир продолжает расширяться. Было снято два спин-оффа — «Фантастические твари», скоро должна состояться премьера триквела. Писательница Джоан Роулинг на этом не останавливается. У нее есть немало историй, которые могут быть реализованы в знаменитой франшизе. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

Недавно стало известно, что сериал «Хогвартс» выйдет на потоковом сервисе HBO Max, но после заявления главы WarnerMedia Джейсона Килара фанаты стали надеяться, что может появиться и прямое продолжение истории о Гарри Поттере.

«Есть такая маленькая вещь под названием «Гарри Поттер», которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в ее историях есть много веселья и потенциала», — заявил Джейсон.

В настоящее время неясно, на какой тип будущего проекта он может ссылаться, но поклонники стали выдвигать различные теории. Возможно, новый «Гарри Поттер» действительно выйдет.

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