«Форсаж 9» снова перенесли, теперь на июнь

Лос-Анджелес, 5 марта. Компания Universal в очередной раз сдвинула график премьер своих кинолент. Новая часть экшн-фильма «Форсаж» теперь выйдет 25 июня вместо 28 мая.

Премьера «Форсажа 9», как и многих других фильмов, не в первый раз переносится на другую дату. Причиной для подобного решения киностудий является пандемия коронавируса. Изначально новая часть известной саги должна была выйти в кинотеатрах 20 мая 2020 года, но ее перенесли на 2 апреля 2021 года. Затем в Universal решили сдвинуть премьеру еще раз, на 28 мая, и теперь появилась новая дата — 25 июня. Об этом сообщает портал Shazoo.

В этот же день зрители кинотеатров смогут посмотреть сиквел «Венома», но, по слухам, компания Sony намерена снова перенести фильм об известном персонаже из вселенной комиксов Marvel. Куда хуже дела обстоят с продолжением «Миньонов». Зрителям придется подождать еще целый год. Теперь премьера состоится 1 июля 2022 года.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что «Лига справедливости» должна была быть трилогией, как «Властелин колец».