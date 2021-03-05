Космический отель на 400 гостей планируют построить на орбите Земли

Вашингтон, 5 марта. Космический отель, в котором туристам предложат отдых по системе «все включено», построит на околоземной орбите американская компания Orbital Assembly Corporation.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), отель будет рассчитан на 400 гостей и станет частью космической станции Voyager Station. Ожидается, что первых постояльцев он примет в 2027 году. Авторы проекта уверяют, что проживать в отеле космические туристы смогут без прохождения специальной подготовки.

Станция будет состоять из 24 жилых вращающихся модулей, диаметром 12 метров каждый, и иметь общий диаметр 200 метров. Вращающаяся конструкция обеспечит на борту почти земную гравитацию, уточнили в АТОР.

В отеле разместят тренажерный зал, рестораны, кинотеатр и концертную площадку. Гостиница будет иметь 126 апартаментов, 30 стандартных и 62 номера люкс. Для доставки пассажиров на станцию ​​и обратно в отеле предусмотрят 44 транспортных средства, вмещающих до десяти пассажиров.

Неделя на орбите, по расчетам организаторов, будет стоить 50 млн долл. Первым клиентам обещают скидки.

Ранее компания SpaceX объявила имя нового члена экипажа рейса Crew Dragon. В космос полетит 29-летняя американка Хейли Арсенокс, которая перенесла в раннем возрасте рак костей.