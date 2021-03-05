«Не продам свое тело»: барби-трансгендер не стала продавать девственность

Бразилиа, 5 марта. Бразильской телеведущей Джессике Алвес, которая недавно перенесла операцию по смене пола, предложили продать девственность за 15 тыс. фунтов, но она отказалась.

Родриго Алвес, которого из-за множественных хирургических операций называли «Кеном», сменил пол и теперь просит называть себя Джессикой. Недавно бразильской телеведущей написали в соцсети Instagram с предложением лишиться девственности за деньги. Неизвестный поклонник был готов заплатить 15 тыс. фунтов (1,5 млн рублей) в обмен на секс. Трансгендер не оценила такого предложения и назвала его возмутительным. Об этом сообщает портал «Радио Комсомольская правда».

«Я никогда не стану продавать свое тело! Я ищу любовь, а не деньги», – заявила телезвезда.

Откровенное предложение девушке поступило после того, как она опубликовала фотографию, на которой она предстала обнаженной, но со скрытыми интимными местами. Телеведущая рассказала, что после операции в Таиланде все проходит хорошо, она прекрасно себя чувствует. Джессика заявила, что даже будучи «Кеном» не относила себя к ЛГБТ-обществу. У нее не было сексуального опыта с мужчинами. Она всегда чувствовала себя женщиной и теперь хочет гетеросексуальной любви.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что атака на женский спорт в США продолжилась гендерной «чисткой» чирлидерш.