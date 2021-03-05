Антонов призвал отказаться от санкционного давления в отношениях РФ и США

Вашингтон, 5 марта. Россия готова обсуждать проблемы в отношениях с США, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб», посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Никто не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США», — заявил Антонов.

По его словам, Россия обеспокоена отсутствием практики общения парламентариев двух стран. Сыграть полезную роль может диалог в рамках неправительственных, академических и деловых организаций, считает дипломат.

Антонов подчеркнул, что многие эксперты с пониманием относятся к аргументам о том, что в современном многополярном мире прибегать к языку диктата и давления контрпродуктивно.

Ранее президент США Джо Байден еще на год продлил санкции в отношении России. Ограничительные меры были введены в 2014 и 2018 годах администрациями бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа в связи с происходившими в Крыму и на Украине событиями.