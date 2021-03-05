Кедми указал на взявшиеся за Тихановскую две западные силы

Москва, 5 марта. Две западные силы всерьез взялись за белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Но это не поляки, как принято считать, сказал специалист в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он уверен, что подготовкой Тихановской занимаются «американцы и европейцы».

«Они там друг другу по рукам бьют. Поляки и литовцы, у кого руки длиннее. Ну, если все их надежды на эту даму, ну, хорошо, попутного им ветра. Тогда они далеко уйдут», — подчеркнул Кедми.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко, в стране вспыхнули беспорядки. Одним из так называемых лидеров оппозиции стала Светлана Тихановская, которая участвовала в президентской гонке. После выборов она сбежала в Литву.

Российский политик Франц Клинцевич считает, что западные силы не стесняются планов сделать из Тихановской карманного лидера белорусской оппозиции. По его мнению, на белорусском примере видно вмешательство Запада в дела другого государства.