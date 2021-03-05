ОПЕК+ согласовала России увеличение добычи нефти. События дня. ФАН-ТВ

В США допустили дальнейшие санкции против «Северного потока — 2»
США не исключают дальнейших мер против реализации трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Он напомнил, что после предыдущего доклада США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Следующий доклад планируется в мае. Ранее власти ФРГ заявили, что рассматривают реализацию «Северного потока — 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций, как только Сенат Конгресса США утвердит кандидатов на все посты.
Россия увеличит добычу нефти из-за спроса
ОПЕК+ согласовала увеличение РФ добычи нефти в апреле на 130 000 баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24». На заседании участники соглашения отметили неопределенность на рынке и решили сохранить добычу на уровне марта.
«При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. <...> Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты», — пояснил чиновник.
По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.
«Аэрофлот» предложил ввести платную регистрацию в аэропорту
Компания «Аэрофлот» направила в Министерство транспорта РФ инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета. Об этом пишут «Известия». Представитель авиакомпании Михаил Демин отметил, что в данный момент тариф включает регистрацию на стойке в аэропорту, при этом все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией. Таким образом, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.
Банки оценили идею ипотеки с плавающей процентной ставкой
Некоторые российские банки поддерживают идею выдачи ипотеки с плавающей процентной ставкой, однако есть кредитные организации, которые уверены, что такой продукт не будет пользоваться спросом, об этом сообщает ТАСС. Ранее Банк России представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой. В середине февраля Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.