ОПЕК+ согласовала России увеличение добычи нефти. События дня. ФАН-ТВ

США не исключают дальнейших мер против реализации трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Он напомнил, что после предыдущего доклада США внесли в очередной список санкций судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС». Следующий доклад планируется в мае. Ранее власти ФРГ заявили, что рассматривают реализацию «Северного потока — 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций, как только Сенат Конгресса США утвердит кандидатов на все посты.

Россия увеличит добычу нефти из-за спроса

ОПЕК+ согласовала увеличение РФ добычи нефти в апреле на 130 000 баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24». На заседании участники соглашения отметили неопределенность на рынке и решили сохранить добычу на уровне марта.

«При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. <...> Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты», — пояснил чиновник.

По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.