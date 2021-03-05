Критики высмеяли фильм «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Лос-Анджелес, 5 марта. Британский актер Том Харди снялся в гангстерском байопике об известном боссе мафии Аль Капоне. Фильм вышел на стриминговом сервисе Netflix и был негативно воспринят критиками.

«Капоне. Лицо со шрамом» получил смешанные и отрицательные отзывы от критиков, причем оценка на обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes вышла на уровне 40% с точки зрения положительных отзывов, оставив фильм с «гнилым» рейтингом. Критики не оставили ленту без внимания. Об этом сообщает Mirror.

«Том Харди максимально использует свою возможность взяться за сложную роль, но «Капоне» бессистемно сконструирован, чтобы можно поддержать его захватывающее выступление», — заявляют критики.

Несмотря на некоторую любовь к последней гангстерской роли Тома (в сериале «Острые козырьки»), то же самое нельзя было сказать о фильме в целом. Зрители высказали свое негодование через соцсети.

«Капоне» от Netflix о последнем году жизни известного гангстера плох. Неудивительно, что он был отложен на долгие годы, ужасный фильм, сдался через час», — говорит один из пользователей Twitter.

Напомним, «Капоне. Лицо со шрамом» — криминальный биографический фильм, который повествует о культовом гангстере. Его снял режиссер «Хроники» и «Фантастической Четверки» Джош Транк, а главную роль исполнил британский актер Том Харди. В фильме также снимается Линда Карделлини в роли жены Мэй Капоне, а также Мэтт Диллон, Джек Лоуден, Ноэль Фишер и Кайл МакЛахлан.

Ранее стало известно, что «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» на 78-й церемонии вручения премии.