Россиянам раскрыли секрет экономии на услугах стоматолога

Москва, 5 марта. Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. Для этого достаточно раз в полгода ходить на осмотры к специалисту.

Люди склонны откладывать визит к стоматологу на неопределенное время по разным причинам, основной из которых является страх. Каких только отговорок человек не придумает, лишь бы не лечить зубы.

Обычно то, что можно было бы решить за один короткий визит, растягивается на несколько посещений. Пропорционально объему работ растет бюджет на лечение, что становится еще одной дорогостоящей проблемой для пациента, рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с телеканалом «360«. Поэтому проверять здоровье своих зубов необходимо хотя бы раз в пол года.

«Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит», — пояснила Балакирева.

Вместе с этим Балакирева рекомендовала тщательно выбирать специалиста. По ее словам, риски столкнуться с дешевыми и некачественными материалами высоки. Особенно в Белоруссии и на Украине.