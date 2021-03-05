Иркутский трамвай протаранил девять машин из-за сломанных тормозов

Иркутск, 5 марта. Дорожное происшествие с участием трамвая и девяти машин произошло в Иркутске утром 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Вагоновожатый, заметив неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонта. Пока он следовал в мастерскую, он протаранил девять автомобилей.

«В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД в Иркутске разбираются с обстоятельствами дорожного происшествия. По информации мэрии, за медицинской помощью обратился один человек.

Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс», а также проработать вопрос компенсации пострадавшим лицам.

Смертельное ДТП произошло накануне в Тульской области. Иномарка насмерть сбила пешехода, бредущего по центру проезжей части под Алексином.