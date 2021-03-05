Израильский иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19

Иерусалим, 5 марта. Возможность повторного заражения коронавирусом среди переболевших и привитых крайне низка, заявил заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим, профессор Яков Беркун.

«Поскольку у нас вся эпидемия длится год, то хорошие научные данные существуют, которые говорят, что в принципе около года иммунитет держится довольно-таки неплохо. Лабораторные исследования, недавно опубликованные, проверяли восемь компонентов иммунного ответа и показали, что семи из них сохраняются через в среднем восемь месяцев после инфекции», — цитирует израильского иммунолога РИА Новости.

Иммунитет к коронавирусу ученый охарактеризовал как «продолжительный», уточнив, что речь может идти о годах.

Среди переболевших и вакцинированных процент повторной заражаемости со временем практически не снижается и составляет около 0,01%, отметил Беркун.

Прежде всего новый тип коронавируса опасен для пожилых людей. По мнению израильского иммунолога, когда пожилая часть населения будет вакцинирована или переболеет, коронавирус подобно обычному ОРВИ будет распространяться среди детей в легкой форме.

Ранее ученые из Боннского университета в Германии обнаружили два семейства активных веществ, способных блокировать размножение коронавируса. Это даст возможность создать большое число потенциальных ингибиторов, которые могут прочно связываться с ферментом и блокировать его активный сайт.