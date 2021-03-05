Эксперты посоветовали учитывать возраст женщин при выборе цветов

Москва, 5 марта. При выборе букета цветов следует учитывать возраст женщины. Эксперты по этикету дали россиянам в преддверии 8 Марта несколько ценных советов.

Пожилым женщинам не стоит дарить фиолетовые цветы и гвоздики — это неуместно и бестактно, поскольку их часто используют на траурных церемониях. Молодым особам можно преподнести букет пастельных и светлых тонов, подчеркивая их легкость и нежность.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова считает, что цветы нужно подбирать с учетом традиций, возраста и базовых представлений.

«Интересно, что в нашей культуре букет красных роз – это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины», — сказала специалист в интервью РИА Новости.

С ее взглядом о возрасте согласился другой эксперт — специалист по этикету и историк Элеонора Басманова. По ее словам, пожилым дамам лучше дарить букет из однотонных и ярких цветов, а юным созданиям подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами.

В Москве по случаю Международного женского дня пройдет традиционная акция «Вам, любимые». Волонтеры подарят россиянкам тысячи тюльпанов.