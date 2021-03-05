Посол рассказал о приоритетах России в отношениях с США

Вашингтон, 5 марта. России и США нужно объединить усилия по ряду направлений, сказал на выступлении в дискуссионном клубе «Космос-Клаб» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики», — заявил Антонов.

По его словам, Москва рассчитывает на углубление диалога с Вашингтоном по «региональным сюжетам»: Ирану, Афганистану, Сирии, Корейскому полуострову, Латинской Америке, Ближнему Востоку, Азии и Африке. Посол считает, что необходимо восстановить полноценную инфраструктуру коммуникаций между странами по правительственной линии.

Антонов отметил, что американской стороне неоднократно передавали перечень первоочередных шагов для нормализации двусторонних отношений.

«Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки Мы готовы пройти свою часть пути», - отметил Антонов., в первую очередь в визовой области.

Ранее Антонов прокомментировал претензии США относительно прав человека в России. По его словам, обвинения Вашингтона неприемлемы.